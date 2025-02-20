Документ для хвостика: Какие животные должны получать паспорт в столичном регионе и что грозит нарушителям

С осени 2023 года домашние животные в обязательном порядке должны регистрироваться в реестре в течение 14 дней после того, как им исполнится три месяца. Первое время материальная ответственность за отсутствие регистрации не предполагалась, однако уже в марте 2024 года в постановлении областного правительства появились поправки, установившие штрафы от полутора до трёх тысяч рублей. Спустя год — то есть с 1 марта 2025 года — они вступают в силу.