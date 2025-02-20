Макрон: мир на Украине должен учитывать интересы европейцев

«Позиция Франции и её партнёров ясна и едина. Мы желаем мира на Украине, который будет прочным и долгосрочным. Мы поддерживаем Украину и возьмём на себя все обязанности по обеспечению мира и безопасности в Европе. Это фундаментальный интерес Франции, и я являюсь его гарантом», — говорится в заявлении, обнародованном в соцсети X*.