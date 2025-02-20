Суд удовлетворит в приоритетном порядке требования экс-сотрудников «Гугл»

В связи с наложенными штрафами, которые должны быть оплачены из имущества ООО «Гугл», требования бывших сотрудников остаются неудовлетворенными. Бывшие работники компании поддержали обращение Таляровского, отметив, что ситуация с банкротством является уникальной и не имеет аналогов в российской судебной практике, так как требования текущих кредиторов превышают все доступные денежные средства.