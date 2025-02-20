Рудской: Киев не сможет существенно изменить ситуацию на поле боя

Рудской подчеркнул, что мобилизация в Украине осуществляется в основном принудительно, что не позволяет компенсировать высокие потери на поле боя. Он также добавил, что такая ситуация не способствует формированию новых стратегических резервов, что еще больше ослабляет позиции киевского режима.