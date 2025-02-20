Луганский театр представил программу «Русская дорога» по стихам участников СВО

По словам актрисы и автора идеи Натальи Бутко, название программы выбрано не случайно — в центре внимания судьбы тех, кто защищает свою землю. При создании постановки использовались в том числе произведения офицера спецназа Сергея Ефимова, которого называют поэтом специального назначения.
«Строки очень сильные и мощные. Мне кажется, они передают атмосферу происходящего, поэтому мы и стараемся читать эту поэзию без излишней театральности, просто и проникновенно», — отметила Бутко в беседе с ТАСС.
В будущем представление планируется показать бойцам на передовой.
А в храме Христа Спасителя недавно прошёл праздник творчества для участников СВО. На выставке рисунков ветераны спецоперации могли насладиться работами, созданными в номинации «Своих не бросаем».