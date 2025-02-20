Рассказываем, что обещает погода в Иркутске 20 февраля 2025

В верхнеленских, северо-восточных, Киренском, Усть-Кутском районах после захода солнца градусник покажет −35…-40, местами до −30, днем ожидается −10…-15, в горах Нижнеудинского района ночью −18…-23°, днем −2…-7. Вот что обещает погода в Иркутске 20 февраля 2025.