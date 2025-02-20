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Рассказываем, что обещает погода в Иркутске 20 февраля 2025

−12 градусов ожидается в Иркутске 20 февраля.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Погода в Иркутске 20 февраля 2025 обещает переменную облачность, без существенных осадков. Как сообщили КП-Иркутск в Иркутском Гидрометцентре, днем шкала термометра покажет −10…-12 градусов, ночью похолодает до −25…-27. Ветер переменный до 5 м/с.

Погода в Иркутске 20 февраля 2025.

— Переменная облачность, небольшой снег, ветер юго-восточный, юго-западный 4−9 м/с, температура ночью −25…-30, при прояснении −31…-36, — рассказывают синоптики о погоде в регионе.

В верхнеленских, северо-восточных, Киренском, Усть-Кутском районах после захода солнца градусник покажет −35…-40, местами до −30, днем ожидается −10…-15, в горах Нижнеудинского района ночью −18…-23°, днем −2…-7. Вот что обещает погода в Иркутске 20 февраля 2025.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что движение транспорта ограничат по Лермонтова в Иркутске до 24 февраля.