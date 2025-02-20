Жители деревни Грязь призвали «взорвать» замок Пугачёвой и Галкина

Разрушающийся замок Аллы Пугачёвой и её супруга Максима Галкина* следует взорвать, потому что ему там не место, заявил один из жителей деревни Грязь в беседе с NEWS.ru.
«Что с ним делать? Взорвать! Устроили Куршавель, а у нас тут деревня. Пусть конфисковывают, но ничего не получится у них», — сказал он.
Мужчина отметил, что его не беспокоит состояние строения, кроме того, его «не волнует» ни Пугачёва, ни Галкин.
Кроме того, несколько человек, проживающих в деревне также рассказали журналистам, что не беспокоятся из-за состояния дома сбежавших из РФ артистов.
«Да пусть разрушается. Туда ему и дорога», — сказали они.
Напомним, замок Пугачёвой и Галкина начал приходить в упадок. С крыши стала отваливаться кирпичная кладка. Кроме того, появились следы ржавчины и плесень. По словам соседа Сергея Науменко, он похож на дом из фильма ужасов.
Ранее эксперт Андрей Ковалёв заявил, что содержание замка Пугачёвой в Грязи обходится в миллион рублей.
* Физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом.