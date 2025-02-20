Суд в Самаре оштрафовал депутата Турусина, оборонявшегося от нападавших с ножами

«Это решение несправедливое. Теперь любой в нашей стране, став свидетелем того, как преступники ножами убивают жертву, побоится пресечь это уголовное преступление. Потому что за спасение жизни любого неизвестного прохожего его ждет наказание 40 тыс. рублей, а то и больше. И конфискация оружия самообороны, и запрет на ношение любого оружия защиты. Но надежда есть, что решение суда аннулируют», — сказал он.