Рекордно низкая рождаемость зафиксирована в Иркутской области в 2024 году

В Иркутской области в прошлом 2024 году родилось 22 304 ребенка. По данным Иркутскстата, это на тысячу человек меньше, если сравнивать с показателями 2023 — тогда на свет появилось 23 273 малыша.
Следуя из данных, в регионе зафиксирована самая низкая рождаемость, начиная с 1970 года. Отметим, больше всего человек родилось в 1987 году — 56 616. При этом ранее самый низкий показатель рождаемости как раз и был зафиксирован в 2023.
Смертность населения за прошедший год немного выросла. В 2024 скончалось 32 158 человек, а годом ранее — 31 045. Если брать в расчет данные показатели, то становится понятно, почему увеличивается естественная убыль населения. Так в 2023 она составила 7,7 тысячи человек, а в прошлом году — 9,8 тысячи.
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