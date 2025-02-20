Рекордно низкая рождаемость зафиксирована в Иркутской области в 2024 году

Смертность населения за прошедший год немного выросла. В 2024 скончалось 32 158 человек, а годом ранее — 31 045. Если брать в расчет данные показатели, то становится понятно, почему увеличивается естественная убыль населения. Так в 2023 она составила 7,7 тысячи человек, а в прошлом году — 9,8 тысячи.