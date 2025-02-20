В Госдуме поддержали запрет на дистанционное образование для врачей

В Российской Федерации могут запретить дистанционное образование для врачей, соответствующую поправку одобрил профильный комитет ГД по науке и высшему образованию.
В документе речь идёт об обучении врачей и фармацевтов в высших учебных заведениях, а также колледжах.
«Поправка устанавливает запрет на дистанционное и электронное обучение по программам медицинского образования», — заявил председатель комитета Сергей Кабышев.
Заявление прозвучало в ходе заседания.
Авторами поправки является группа депутатов во главе с председателем ГД Вячеславом Володиным.
Поправка вносится ко второму чтению проекта закона. В документе говорится о запрете «реализации профессиональных образовательных программ медицинского и фармацевтического образования» с использованием «электронного обучения и дистанционных образовательных технологий».
Ранее сообщалось, что Володин призвал убрать врачей и учителей из списка профессий для выдачи ВНЖ. Он подчеркнул, что приоритет должен быть отдан подготовке российских специалистов.