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В Госдуме поддержали запрет на дистанционное образование для врачей

Поправка вносится ко второму чтению законопроекта.

Источник: Аргументы и факты

В Российской Федерации могут запретить дистанционное образование для врачей, соответствующую поправку одобрил профильный комитет ГД по науке и высшему образованию.

В документе речь идёт об обучении врачей и фармацевтов в высших учебных заведениях, а также колледжах.

«Поправка устанавливает запрет на дистанционное и электронное обучение по программам медицинского образования», — заявил председатель комитета Сергей Кабышев.

Заявление прозвучало в ходе заседания.

Авторами поправки является группа депутатов во главе с председателем ГД Вячеславом Володиным.

Поправка вносится ко второму чтению проекта закона. В документе говорится о запрете «реализации профессиональных образовательных программ медицинского и фармацевтического образования» с использованием «электронного обучения и дистанционных образовательных технологий».

Ранее сообщалось, что Володин призвал убрать врачей и учителей из списка профессий для выдачи ВНЖ. Он подчеркнул, что приоритет должен быть отдан подготовке российских специалистов.