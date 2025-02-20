Генпрокуратура подала иск в Приморье к Niko Group

Компания «Нико-Ойл» до февраля 2023 года на 50% принадлежала Александре Великородной, а остальные доли были разделены между Львом и Еленой Дорошенко. Однако с февраля прошлого года контроль над компанией перешёл к дальневосточной предпринимательнице Федосье Суханкиной, которая также владеет ООО «Колыманефтепродукт» с выручкой 34 миллиарда рублей. ООО «Нико-Ойл ДВ», зарегистрированное в 2000 году во Владивостоке, в 2023 году показало выручку в 7,6 миллиарда рублей.