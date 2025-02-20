Генпрокуратура подала иск в Приморье к Niko Group

Генеральная прокуратура России направила иск в Арбитражный суд Приморского края против ряда юридических лиц и физических лиц, связанных с деятельностью приморской группы компаний Niko Group. Об этом сообщает информационное агентство INTERFAX.RU. В числе ответчиков значатся ООО «Нико-Ойл ДВ», ООО «Нико Инвест», а также ОАО «Федеральный центр логистики», которое находится в стадии банкротства.
Кроме того, в списке фигурируют индивидуальный предприниматель Ирина Быкова и несколько государственных ведомств, включая управление муниципальной собственности Владивостока, министерство имущественных и земельных отношений Приморского края и Росимущество.
В качестве третьих лиц в деле упомянуты ООО «Транснефть», зарегистрированное во Владивостоке, Министерство обороны России и другие компании и государственные органы.
Требования Генпрокуратуры пока не раскрыты, а иск ещё не принят к рассмотрению. Однако, исходя из подобных исков Генпрокуратуры в суд, вероятно, речь вновь идет об изъятии незаконно полученного имущества либо о признании сделок недействительными. Возможно, речь идёт об эксплуатации ООО «Нико-Ойл ДВ» причальных стенок и пирсов в бухте Улисс во Владивостоке. Эти объекты находятся в собственности Минобороны РФ и переданы коммерсантам в аренду.
Niko Group — крупный игрок на рынке нефтепродуктов Дальнего Востока. Компания занимается закупкой, перевалкой, хранением, блендированием и поставкой нефтепродуктов как в отдалённые северные порты, так и в акватории Восточной и Юго-Восточной Азии. По данным официального сайта холдинга, он обладает крупнейшим частным резервуарным парком в Приморском крае объёмом 35 тысяч кубометров. Ежегодный объём перевалки достигает 1 миллиона тонн. В собственности группы находятся три танкера общим дедвейтом 35 тысяч тонн.
Согласно данным ЕГРЮЛ, компания «Нико Инвест», основанная в 2006 году, специализируется на аренде и управлении недвижимостью. Её владельцами в равных долях являются Алексей Великородный и Павел Юрыгин. При этом одно из ключевых юридических лиц группы — ООО «Нико» — на 34% принадлежит Алексею Великородному, а остальные доли распределены между Андреем Великородным, Львом Дорошенко и Региной Юрыгиной. Выручка этой компании за 2023 год составила 13,1 миллиарда рублей.
Компания «Нико-Ойл» до февраля 2023 года на 50% принадлежала Александре Великородной, а остальные доли были разделены между Львом и Еленой Дорошенко. Однако с февраля прошлого года контроль над компанией перешёл к дальневосточной предпринимательнице Федосье Суханкиной, которая также владеет ООО «Колыманефтепродукт» с выручкой 34 миллиарда рублей. ООО «Нико-Ойл ДВ», зарегистрированное в 2000 году во Владивостоке, в 2023 году показало выручку в 7,6 миллиарда рублей.
Деятельность Niko Group охватывает широкий спектр операций с нефтепродуктами, что делает её одним из ключевых игроков на рынке Дальнего Востока. Однако текущий иск Генпрокуратуры может повлиять на дальнейшее развитие компании. Подробности дела станут известны после начала судебного разбирательства.