Величественные и прекрасные: фото заснеженных вершин скал Надге в Хабаровском крае

Любители мистики утверждают, Анюйские столбы имеют такое же магическое значение, как знаменитая гора Пидан в Приморском крае. В подтверждение своей теории они приводят рассказ исследователя Владимира Арсеньева, который в своих дневниках описал встречу с крылатым человеком, будто бы случившуюся в этих местах. Не будем спорить, в этих местах действительное есть что-то завораживающее. Неслучайно в любое время года это место — один из самых популярных туристических маршрутов. Любуемся красотами скал Надге в нашем фоторепортаже.