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Величественные и прекрасные: фото заснеженных вершин скал Надге в Хабаровском крае

Анюйскими столбами называют группу останцев возле реки Анюй в Хабаровском крае.

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Основная часть этой группы носит название скалы Надге. Удэгейские легенды рассказывают о том, что в стародавние времена здесь произошла эпохальная битва между демоном Онку и богатырем Азмуном, а скалистый комплекс — символ победы добра надо злом. По другой легенде Надге — имя красавицы, ждущей с войны своего мужа. Ждущей так долго, что годы превратили ее в камень.

Любители мистики утверждают, Анюйские столбы имеют такое же магическое значение, как знаменитая гора Пидан в Приморском крае. В подтверждение своей теории они приводят рассказ исследователя Владимира Арсеньева, который в своих дневниках описал встречу с крылатым человеком, будто бы случившуюся в этих местах. Не будем спорить, в этих местах действительное есть что-то завораживающее. Неслучайно в любое время года это место — один из самых популярных туристических маршрутов. Любуемся красотами скал Надге в нашем фоторепортаже.

туризм и отдых