Ехали на красный без прав и страховки: подробности аварии с шестью пострадавшими в Хабаровске

В Госавтоинспекции Хабаровска рассказали подробности аварии, в которой пострадали шесть человек. Как оказалось, оба водителя грубо нарушили правила дорожного движения. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Дорожно-транспортное происшествие случилось в 21:58 на улице Павла Морозова. Водитель Toyota Crown ехал со стороны улицы Флегонтова. Поворачивая налево в районе дома № 28/1 по улице Зейская, он проехал регулируемый перекресток на запрещающий сигнал светофора. В итоге произошло столкновение с автомобилем Subaru Legacy, ехавшим по Павла Морозова со стороны Кубяка в прямом направлении также на запрещающий сигнал светофора.
В итоге в аварии пострадали шесть человек: 20-летняя и 24-летняя пассажирки Toyota crown отделались небольшими травмами. В больницу увезли 20-летнего и 32-летнего пассажиров Subaru legacy, а также обоих водителей: 26-летнего из Subaru legacy и 34-летнего — из Toyota crown.
Ни у одного водителя не было страховки, а у водителя «Субару» — прав.