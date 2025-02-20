Ехали на красный без прав и страховки: подробности аварии с шестью пострадавшими в Хабаровске

Дорожно-транспортное происшествие случилось в 21:58 на улице Павла Морозова. Водитель Toyota Crown ехал со стороны улицы Флегонтова. Поворачивая налево в районе дома № 28/1 по улице Зейская, он проехал регулируемый перекресток на запрещающий сигнал светофора. В итоге произошло столкновение с автомобилем Subaru Legacy, ехавшим по Павла Морозова со стороны Кубяка в прямом направлении также на запрещающий сигнал светофора.