Бастрыкин взял на контроль дело о получившем ожоги ребёнке во Владивостоке

Напомним, Александр Бастрыкин получит доклад о противоправных действиях водителя автобуса в Приморье. В Артёме водитель автобуса избил подростка за неоплаченный проезд. Следственное управление по Приморскому краю направило ходатайство о передаче материалов дела в производство СК России.