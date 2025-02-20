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Бастрыкин взял на контроль дело о получившем ожоги ребёнке во Владивостоке

6-летний мальчик наступил на песок с тлеющими химическими веществами.

Источник: PrimaMedia.ru

Председатель СК России Александр Бастрыкин заинтересовался инцидентом с 6-летним мальчиком, который получил ожоги ног во Владивостоке, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу Следкома России.

Отмечается, что ребёнок получил серьёзную травму, наступив на песок с тлеющими химическими веществами возле автомойки. Опасный участок не был огорожен, мальчика госпитализировали.

В прокуратуре озвучили подробности случая с песком и ожогами у 6-летнего ребёнка.

Ведомство проводит проверку.

«В СУ СК России по Приморскому краю по данному факту возбуждено уголовное дело», — говорится в сообщении.

Глава СК РФ поручил и.о. руководителя СУ СК России по Приморскому краю Алексею Кузьмичёву предоставить доклад о ходе расследования. Исполнение поручения контролируется центральным аппаратом ведомства.

Напомним, Александр Бастрыкин получит доклад о противоправных действиях водителя автобуса в Приморье. В Артёме водитель автобуса избил подростка за неоплаченный проезд. Следственное управление по Приморскому краю направило ходатайство о передаче материалов дела в производство СК России.

СК