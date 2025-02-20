Швейцарская гвардия отрицает подготовку к похоронам папы римского

Во вторник служба печати Святого престола сообщила, что клиническая картина у папы римского Франциска, госпитализированного с легочной инфекцией, остается сложной, обследования показали начало двусторонней пневмонии. При этом в среду там заявили, что состояние понтифика стабильно, а анализы крови даже показывают небольшое улучшение.