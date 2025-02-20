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Швейцарская гвардия отрицает подготовку к похоронам папы римского

МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Швейцарская гвардия, личная охрана папы римского, не проводит подготовку к его похоронам и работает в обычном режиме, заявил представитель гвардии газете Blick.

Источник: © РИА Новости

Ранее в среду это издание сообщило о начале такой процедуры.

«Мы работаем в обычном режиме» — заявил он.

Также представитель гвардии заявил, что задачи по охране понтифика продолжают выполняться в полном объеме.

В минувшую пятницу по окончании аудиенций 88-летний папа Франциск направился в римскую клинику Gemelli для проведения обследования и продолжения лечения бронхита в больничных условиях. Мероприятия с участием понтифика были отменены до понедельника.

Во вторник служба печати Святого престола сообщила, что клиническая картина у папы римского Франциска, госпитализированного с легочной инфекцией, остается сложной, обследования показали начало двусторонней пневмонии. При этом в среду там заявили, что состояние понтифика стабильно, а анализы крови даже показывают небольшое улучшение.

Франциск стал папой римским в 2013 году.