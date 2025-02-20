Швейцарская гвардия отрицает подготовку к похоронам папы римского

Ранее в среду это издание сообщило о начале такой процедуры.
«Мы работаем в обычном режиме» — заявил он.
Также представитель гвардии заявил, что задачи по охране понтифика продолжают выполняться в полном объеме.
В минувшую пятницу по окончании аудиенций 88-летний папа Франциск направился в римскую клинику Gemelli для проведения обследования и продолжения лечения бронхита в больничных условиях. Мероприятия с участием понтифика были отменены до понедельника.
Во вторник служба печати Святого престола сообщила, что клиническая картина у папы римского Франциска, госпитализированного с легочной инфекцией, остается сложной, обследования показали начало двусторонней пневмонии. При этом в среду там заявили, что состояние понтифика стабильно, а анализы крови даже показывают небольшое улучшение.
Франциск стал папой римским в 2013 году.