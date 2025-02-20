Социальные пенсии с 1 апреля вырастут на 14,75%

Очередная индексация социальных пенсий с 1 апреля составит 14,75%. Число граждан, для которых повышается пенсия, составит порядка 4,2 млн человек, сообщает ИА PrimaMedia.
Проект постановления правительства РФ об индексации опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.
Индексация социальных пенсий проводится ежегодно 1 апреля. Её размер ежегодно утверждается правительством по темпу роста прожиточного минимума пенсионера в РФ за прошедший год.
В числе граждан, для которых повышается пенсия, порядка 3,5 млн получателей социальных пенсий, а также около 700 тысяч получателей государственного пенсионного обеспечения — участников Великой Отечественной войны и граждан, награжденных знаками «Жителю блокадного Ленинграда», «Житель осажденного Севастополя» и «Житель осажденного Сталинграда».
Среди получателей социальных пенсий — граждане, которые в силу разных обстоятельств не имеют достаточно трудового стажа для получения страховой пенсии. Гражданам, у кого социальная пенсия меньше прожиточного минимума пенсионера в регионе, производится социальная доплата, которая позволяет увеличить пенсионное обеспечение до этого уровня.