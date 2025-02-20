«Бойцов года» выбрали в Хабаровске

В Хабаровске наградили победителей конкурса «Боец года» среди студенческих отрядов и лучших участников проекта «БАМ 2.0». Также подвели итоги акции «Снежный десант». Торжество прошло в День Российских студенческих отрядов, 17 февраля, и собрало больше 350 студентов. На мероприятии присутствовали Михаил Белый и Михаил Стрижаков, которые строили БАМ в 1970-х годах. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Конкурс «Боец года» проходит ежегодно и помогает участникам улучшать свои навыки. В этом году он состоялся в седьмой раз, и в финале участвовали 14 студентов. Победителем стала Арина Скепочка из отряда «Восточный экспресс».
Три студента получили знаки «Лучший боец» за участие в строительстве второй ветки БАМа. Это Александр Мишин и Владимир Цема из отряда «Энергия», а также Иван Филиппов из отряда «Бригада».
Проект «БАМ 2.0» объединяет больше 2,5 тысячи студентов из 35 регионов страны. Они работают на вахте вместе с профессиональными строителями над прокладкой второго пути Байкало-Амурской магистрали, что поможет увеличить грузооборот между западом и востоком страны.
Также в Хабаровске наградили участников акции «Снежный десант», которая проходила с 29 января по 9 февраля. 150 студентов помогали жителям в поселках, очищая территории от снега. В 2025 году девять участников стали ветеранами акции, совершив по три выезда.