«Бойцов года» выбрали в Хабаровске

В Хабаровске наградили победителей конкурса «Боец года» среди студенческих отрядов и лучших участников проекта «БАМ 2.0». Также подвели итоги акции «Снежный десант». Торжество прошло в День Российских студенческих отрядов, 17 февраля, и собрало больше 350 студентов. На мероприятии присутствовали Михаил Белый и Михаил Стрижаков, которые строили БАМ в 1970-х годах. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.