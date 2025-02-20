«СКА-Хабаровск» закончил сборы ничьей в дерби и поражением от «Велеса»

Напомним, в зимнюю паузу в первенстве России по футболу в Первой лиге сезона 2024/25 ФК «СКА-Хабаровск» ушёл на 8 строчке таблицы, набрав в 21 игре 29 очков. На первом месте сейчас находится «Балтика» (45), за ним идут московское «Торпедо» (43), «Урал» и «Сочи», заработавшие по 37 баллов. Кстати, у «Арсенала» и «Ротора» всего на очко больше, чем у дальневосточников, а первый матч после перерыва в турнире подопечные Алексея Поддубского проведут на выезде с «Нефтехимиком» (11 позиция и 26 очков) в воскресенье 2 марта.