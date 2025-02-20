«СКА-Хабаровск» закончил сборы ничьей в дерби и поражением от «Велеса»

В ночь на 20 февраля контрольным матчем с ФК «Велес» дальневосточные армейцы завершили программу учебно-тренировочных сборов в Турции. Несколькими часами раньше красно-синие провели ранее незапланированный спарринг с «Динамо-Владивосток», сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
В «восточном дерби» главными героями оказались вратари: сначала голкипер наших соседей парировал удар с пенальти от Александра Гаглоева, затем Алексей Кузнецов «потащил» мяч с точки. Итог — нулевая ничья. Тренерский штаб в этой встрече выпустил на поле следующий состав: Кузнецов, Быков, Багиев, Гребёнкин, Першин Д., Йосипой, Гаглоев, Гонгапшев, Болатаев, Жан Карлос, Емельянов (Максименко, 30).
— Первый тайм встречи с «Велесом» не изобиловал опасными моментами у ворот обеих команд, — сообщили в пресс-службе ФК «СКА-Хабаровск». — Пожалуй, самую явную возможность открыть счёт армейцы имели на 20-й минуте, когда Глеб Гурбан длинной передачей нашёл Рамазана Гаджимурадова, который, обыграв защитника, подал на дальнюю штангу. Совсем чуть-чуть не хватило Камрану Алиеву, чтобы переправить мяч в ворота.
«Велес» открыл счёт на 60-й минуте, дальний удар Ислам Имамов отразить не смог. Красно-синие сравнять счёт могли через четверть часа, но Камран Алиев попал в перекладину. За минуту до окончания матча москвичи увеличили отрыв до двух очков, так эта игра и завершилась. Штаб Алексея Поддубского проверил в спарринге с «Велесом» Имамова, Носкова, Журавлёва, Покидышева, Гурбана, Мартинеса (Емельянов, 60), Першина Н., Симоняна, Гаджимурадова, Алиева и Гонгадзе.
Напомним, в зимнюю паузу в первенстве России по футболу в Первой лиге сезона 2024/25 ФК «СКА-Хабаровск» ушёл на 8 строчке таблицы, набрав в 21 игре 29 очков. На первом месте сейчас находится «Балтика» (45), за ним идут московское «Торпедо» (43), «Урал» и «Сочи», заработавшие по 37 баллов. Кстати, у «Арсенала» и «Ротора» всего на очко больше, чем у дальневосточников, а первый матч после перерыва в турнире подопечные Алексея Поддубского проведут на выезде с «Нефтехимиком» (11 позиция и 26 очков) в воскресенье 2 марта.
— Задачи на весеннюю часть — пока всё по-прежнему: как говорит наш главный тренер, побеждать в каждом матче, — сказал генеральный директор красно-синих Алексей Кандалинцев. — До первой четвёрки 8 очков, а в жизни бывает всякое. Загадывать не хочу, но если весной команда продолжит показывать ту игру, которую мы видели осенью, то возможно всё.