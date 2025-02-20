В Иркутске у иностранца изъяли 37 кг незадекларированных продуктов

Во время беседы с таможенниками он заявил, что продукты доставит в один из ресторанов Новосибирска. Поэтому партию отнесли к коммерческой, а значит, она должна была быть продекларирована в общем порядке с уплатой пошлины и предъявлением фитосанитарных сертификатов. Необходимых документов у него не было.