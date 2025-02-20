В Иркутске у иностранца изъяли 37 кг незадекларированных продуктов

В иркутском аэропорту у 40-летней иностранки, прилетевшей из Вьетнама, нашли растение в горшке. Как стало известно КП-Иркутск, это был куст мандарина весом один килограмм, который относится к подкарантинной продукции.
Иностранка хотела подарить мандарины подруге. Фото: иркутская таможня.
— Плодовое дерево может быть источником вредителей, поэтому попадает под запреты и ограничения при ввозе в Россию, однако женщина этого не знала. Экзотическое растение хотела подарить подруге, — прокомментировали в пресс-службе иркутской таможни.
На этом же авиарейсе в багаже 20-летнего иностранца выявили 37 килограммов продуктов для приготовления вьетнамских блюд. Мужчина хотел провезти в страну стебли лемонграсса, клубни батата и имбиря, причем также без наличия разрешительных документов.
Во время беседы с таможенниками он заявил, что продукты доставит в один из ресторанов Новосибирска. Поэтому партию отнесли к коммерческой, а значит, она должна была быть продекларирована в общем порядке с уплатой пошлины и предъявлением фитосанитарных сертификатов. Необходимых документов у него не было.
Иностранка, провозившая мандарины, получила штраф, а на мужчину составили два административных протокола. Все товары изъяли. Кстати, с начала 2025 таможенники пресекли семь попыток незаконного ввоза продуктов в России.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что рекордно низкая рождаемость зафиксирована в Иркутской области в 2024 году.