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Die Welt: США под руководством Трампа разорвали альянс с Украиной

Европейские государства не чувствуют себя в безопасности.
Источник: Аргументы и факты

Соединённые Штаты под руководством президента Дональда Трампа "фактически разорвали альянс с Киевом, пишет Die Welt.

Кроме того, в материале немецкого издания сказано, что в настоящее время американская сторона расшатывает «основы мирового порядка».

Автор публикации уточнил, что при данном миропорядке европейские государства «десятилетиями» чувствовали себя в безопасности. Он подчеркнул, что этот период завершился.

«Через три года после начала конфликта на Украине на наших глазах происходит ещё один переломный момент», — говорится в материале.

Ранее сообщалось, что Трамп выразил недовольство по поводу действий Киева, который, по его словам, привели к срыву соглашения о доступе к редкоземельным металлам.