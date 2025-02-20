Die Welt: США под руководством Трампа разорвали альянс с Украиной

Соединённые Штаты под руководством президента Дональда Трампа "фактически разорвали альянс с Киевом, пишет Die Welt.
Кроме того, в материале немецкого издания сказано, что в настоящее время американская сторона расшатывает «основы мирового порядка».
Автор публикации уточнил, что при данном миропорядке европейские государства «десятилетиями» чувствовали себя в безопасности. Он подчеркнул, что этот период завершился.
«Через три года после начала конфликта на Украине на наших глазах происходит ещё один переломный момент», — говорится в материале.
Ранее сообщалось, что Трамп выразил недовольство по поводу действий Киева, который, по его словам, привели к срыву соглашения о доступе к редкоземельным металлам.