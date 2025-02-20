Во Владивостоке обесточены светофоры в районе Океанского проспекта. В связи с этим сразу два перекрестка временно стали нерегулируемыми, сообщили PrimaMedia в пресс-службе ЦОДД города.
Не работают светофоры на перекрестке улиц Хабаровской, Комсомольской и Океанского проспекта, а также на перекрестке Океанского проспекта и проспекта Красного Знамени в районе остановки «Дальпресс». Причина отключения сейчас выясняется.
Напомним, в среду, 12 февраля, на Верхнепортовой, 32, временно не работал светофор. Причиной стал обрыв кабеля питания.