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Планируйте маршрут заранее: автомобилистов во Владивостоке предупредили о ремонте на объездной

На объездной трассе во Владивостоке возможно затрудненное движение.

Источник: Комсомольская правда

Жителей и гостей Владивостока предупредили о возможном затруднении проезда на объездной трассе. Как сообщили в пресс-службе «Содержание городских территорий», здесь проводится ремонт. Подробности — в материале «Комсомольской правды — Дальний Восток».

По информации учреждения «Содержание городских территорий», бригада проводит демонтаж поврежденных после аварии лееров и установит новые. Работы проходят на объездной трассе Седанка — Патрокл возле Пионерского водохранилища.

Работы начались в 10:00 и продлятся примерно до 16:00, в связи с ремонтом в указанный период возможно затруднение движения:

«Просим всех участников дорожного движения соблюдать скоростной режим и заранее планировать свой маршрут», — добавили представители учреждения.