Планируйте маршрут заранее: автомобилистов во Владивостоке предупредили о ремонте на объездной

Жителей и гостей Владивостока предупредили о возможном затруднении проезда на объездной трассе. Как сообщили в пресс-службе «Содержание городских территорий», здесь проводится ремонт. Подробности — в материале «Комсомольской правды — Дальний Восток».
По информации учреждения «Содержание городских территорий», бригада проводит демонтаж поврежденных после аварии лееров и установит новые. Работы проходят на объездной трассе Седанка — Патрокл возле Пионерского водохранилища.
Работы начались в 10:00 и продлятся примерно до 16:00, в связи с ремонтом в указанный период возможно затруднение движения:
«Просим всех участников дорожного движения соблюдать скоростной режим и заранее планировать свой маршрут», — добавили представители учреждения.