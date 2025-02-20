В омском лицее № 137 появятся бронированные стекла при входе

В Омске впервые появится новая система контроля при входе в школу, которая будет автоматически блокировать человека с потенциально опасными предметами. Инновационный шлюз с бронированными стеклами установят в омском лицее № 137.
Инициативу губернатора Омской области Виталия Хоценко по повышению уровня безопасности в образовательных учреждениях поддержало одно из частных охранных предприятий. Техника будет смонтирована за счет компании.
Фото: t.me/OO200let.
Шлюзы установят на входе в школу. Их особенность в том, что они полностью изолируют опасного гостя — стеклянные защитные рамки установлены от пола до потолка. Работать она будет в автоматическом режиме. Школьники и учителя будут пользоваться традиционными магнитными карточками. Стеклянные ворота с «умной» начинкой будут отслеживать поток прошедших в школу и вышедших из нее, вести электронный протокол событий.
Монтаж оборудования и входной группы планируется завершить до конца текущего учебного года. Если пилотный проект покажет свою эффективность, аналогичные системы будут внедрены в других школах.
Ранее мы рассказывали, что с 1 марта 2025 года в омских школах уменьшится нагрузка на учителей.