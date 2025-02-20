В омском лицее № 137 появятся бронированные стекла при входе

Шлюзы установят на входе в школу. Их особенность в том, что они полностью изолируют опасного гостя — стеклянные защитные рамки установлены от пола до потолка. Работать она будет в автоматическом режиме. Школьники и учителя будут пользоваться традиционными магнитными карточками. Стеклянные ворота с «умной» начинкой будут отслеживать поток прошедших в школу и вышедших из нее, вести электронный протокол событий.