Памятник создателям подводного флота установят в Комсомольске-на-Амуре

Напомним, что в 2025 году Комсомольск-на-Амуре примет участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды для субъектов Дальневосточного федерального округа, выдвинув две заявки — на парк «Строитель», который уже участвовал в этом конкурсе в 2023 и 2024 годах и был выбран на голосовании жителями города, а также парк Судостроителей.