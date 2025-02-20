Памятник создателям подводного флота установят в Комсомольске-на-Амуре

Пять общественных пространств благоустроят в Комсомольске-на-Амуре в 2025 году в рамках финансирования по национальному проекту «Инфраструктура для жизни», который был инициирован президентом России Владимиром Владимировичем Путиным. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», новый облик получат территории в Центральном и Ленинском округах.
Два общественных пространства преобразят в парке Судостроителей имени Костенко — там приведут в порядок зону отдыха и территорию, где будет установлен памятник создателям подводного флота Дальнего Востока.
Благоустройство также ждёт городской парк имени Гагарина, где займутся зоной отдыха у центральной аллеи, площадкой перед зданием летнего театра, пешеходной дорожкой от входа и аллеей напротив парка «Патриот».
По информации пресс-службы администрации Комсомольска-на-Амуре, кроме вышеописанных объектов, в плане на текущий год стоит ещё создание сквера в районе проспектов Московского и Победы. Все работы будут вестись в сотрудничестве с авиационным и судостроительным заводами. Отметим, что за благоустройство данных общественных пространств проголосовали сами комсомольчане весной прошлого года.
Напомним, что в 2025 году Комсомольск-на-Амуре примет участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды для субъектов Дальневосточного федерального округа, выдвинув две заявки — на парк «Строитель», который уже участвовал в этом конкурсе в 2023 и 2024 годах и был выбран на голосовании жителями города, а также парк Судостроителей.