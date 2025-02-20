Российский парламентарий Михаил Шеремет выразил мнение, что американскому лидеру Дональду Трампу следует инициировать расследование о разворовывании траншей Соединённых Штатов на Украине.
Кроме того, депутат призвал Трампа арестовать зарубежные счета Зеленского.
«Трампу не стоит сокрушаться о безвозвратных финансовых потерях из-за Зеленского. Есть все основания проверить его счета в зарубежных банках. Алгоритм простой: инициировать расследование, а счета заморозить и арестовать», — сказал он в беседе с РИА Новости.
Шеремет добавил, что в результате президент США получит возможность вернуть в казну государства «все миллиарды».
Кроме того, депутат заявил, что бывший американский лидер Джо Байден и его родственниками являются «кровавыми подельниками» Зеленского.
Это выдающиеся кровавые мошенники XXI века в лице Зеленского и его подельников из США, хорошо заработавших на жизнях простых украинцев, россиян и обманутых американских налогоплательщиках", — заявил он.
Ранее сообщалось, что Шеремет призвал возбудить дело против американского сенатора Роджера Уикера из-за слов о президенте Российской Федерации Владимире Путине.