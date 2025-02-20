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Шеремет призвал Трампа расследовать разворовывание денег США на Украине

Кроме того, депутат призвал Трампа арестовать зарубежные счета Зеленского.

Источник: Аргументы и факты

Российский парламентарий Михаил Шеремет выразил мнение, что американскому лидеру Дональду Трампу следует инициировать расследование о разворовывании траншей Соединённых Штатов на Украине.

Кроме того, депутат призвал Трампа арестовать зарубежные счета Зеленского.

«Трампу не стоит сокрушаться о безвозвратных финансовых потерях из-за Зеленского. Есть все основания проверить его счета в зарубежных банках. Алгоритм простой: инициировать расследование, а счета заморозить и арестовать», — сказал он в беседе с РИА Новости.

Шеремет добавил, что в результате президент США получит возможность вернуть в казну государства «все миллиарды».

Кроме того, депутат заявил, что бывший американский лидер Джо Байден и его родственниками являются «кровавыми подельниками» Зеленского.

Это выдающиеся кровавые мошенники XXI века в лице Зеленского и его подельников из США, хорошо заработавших на жизнях простых украинцев, россиян и обманутых американских налогоплательщиках", — заявил он.

Ранее сообщалось, что Шеремет призвал возбудить дело против американского сенатора Роджера Уикера из-за слов о президенте Российской Федерации Владимире Путине.