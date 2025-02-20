Боец СВО из Иркутска получил водительские права после тяжелого ранения

Боец специальной военной операции из Иркутска получил водительские права. Как стало известно КП-Иркутск, мужчина первый в регионе завершил курс обучения после тяжелого ранения, полученного «за ленточкой».
Герой был мобилизован в зону СВО осенью 2022, во время штурма получил серьезную травму, понадобилась экстренная помощь медиков. Больше четырех месяцев сибиряк не мог вставать и ходить, за полгода хирурги провели восемь операций.
Восстановившись, мужчина решил, что стоит получить водительское удостоверение, для этого прошел обучение на базе Иркутского реабилитационного техникума. Там была создана специальная программа для бойцов СВО, получивших ранения конечностей.
Помимо этого в техникуме ветеранам спецоперации готовы предоставить психологическую помощь, занятия физкультурой, можно обучиться на программиста, маляра, портного и других. Все абсолютно бесплатно. Сейчас специалисты работают над расширением программ.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что из Иркутской области в зону СВО отправили фуру со стройматериалами.