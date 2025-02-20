Сийярто обсудил с главой Минфина США возможность отмены санкций против РФ

«Для нас ясно, что будущее санкционной политики тесно связано с тем, как быстро и каким образом закончится конфликт на Украине. Чем быстрее конфликт на Украине будет прекращён, тем быстрее международная политическая жизнь вернётся в нормальное русло и тем быстрее мы сможем избавиться от различных санкций», — сказал он в интервью М1, комментируя итоги встречи.