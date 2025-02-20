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Пьяного пассажира сняли с рейса Братск-Москва

В отношении мужчины составлен протокол об административном правонарушении.

Источник: IrkutskMedia.ru

К самолету рейса Братск-Москва представители авиакомпании вызвали наряд полиции. Сотрудники линейного отдела установили, что один из пассажиров, 35-летний братчанин, находится в состоянии опьянения и плохо ориентируется в пространстве. Для обеспечения безопасности полета и предотвращения возможных проблем мужчине было отказано в перелете, пишет ИА IrkutskMedia.

Как сообщает пресс-служба ВСЛУ МВД России на транспорте, в отношении пассажира был составлен протокол об административном правонарушении. Установлено, что мужчина неоднократно привлекался к административной ответственности за различные правонарушения.