План подготовки к весенним паводкам утвердили в Иркутской области

План мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций в период паводков утвердили в Иркутской области. Как стало известно КП-Иркутск, дежурно-диспетчерские службы проверят на то, как они собирают, обрабатывают и передают оперативную информацию, также пройдет комплексная масштабная тренировка с муниципальными образованиями.
До 4 апреля 2025 проведут предупредительные противопаводковые мероприятия. Среди них подготовка пунктов временного размещения, куда может эвакуироваться население, также создадут посты для наблюдения за гидрологической обстановкой. Специалисты должны вовремя закрыть и разрушить ледовые переправы и напомнить жителям региона о том, насколько важно страхование строений, личного имущества от несчастных случаев.
Помимо этого до наступления паводкового периода нужно убедиться, что железные и автомобильные дороги, мосты и водопропускные сооружения надежно защищены. Организуют устойчивую работу медучреждений в населенных пунктах, подверженных затоплению. До 7 апреля эксперты должны подготовить доклад, где будет детально расписан прогноз развития весеннего паводка.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что боец СВО из Иркутска получил водительские права после тяжелого ранения.