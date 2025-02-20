План подготовки к весенним паводкам утвердили в Иркутской области

До 4 апреля 2025 проведут предупредительные противопаводковые мероприятия. Среди них подготовка пунктов временного размещения, куда может эвакуироваться население, также создадут посты для наблюдения за гидрологической обстановкой. Специалисты должны вовремя закрыть и разрушить ледовые переправы и напомнить жителям региона о том, насколько важно страхование строений, личного имущества от несчастных случаев.