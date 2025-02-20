SCMP: КНР разработала самую мощную в мире камеру слежения за военными спутниками

«Речь идет не только о том, чтобы увидеть спутник [на орбите], но и о том, чтобы прочитать его серийные номера», — сказал SCMP один из экспертов. В перспективе такое устройство может быть размещено в космосе и различать мелкие детали, в том числе человеческие лица, с низкой околоземной орбиты, отмечает газета.