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С 1 апреля в Омской области могут увеличить соцвыплаты для медработников

Действовать такая мера будет для сотрудников, которые работают на селе.

Источник: Комсомольская правда

В Омской области подготовили проект постановления о повышении ежемесячных социальных выплат медицинским и немедицинским работникам (которые трудятся в больницах и медучреждениях). Основное условие — человек должен работать в небольшом населенном пункте на селе.

Если будет принята новая норма, врачи и специалисты с высшим немедицинским образованием, работающие в центральных районных и участковых больницах, будут получать выплату большего размера уже с 1 апреля 2025 года. Об этом пишет «РБК».

Согласно новым нормативам, размер выплат существенно увеличится по сравнению с текущими показателями (4,5 — 18,5 тысяч рублей) и будет зависеть от категории специалиста и численности населения поселка Омской области:

Для врачей:

— В населенных пунктах до 50 тысяч человек — 50 тысяч рублей;

— От 50 до 100 тысяч человек — 29 тысяч рублей;

— Более 100 тысяч человек — 18,5 тысяч рублей.

Для среднего медицинского персонала:

— В населенных пунктах до 50 тысяч человек — 30 тысяч рублей;

— От 50 до 100 тысяч человек — 13 тысяч рублей;

— Более 100 тысяч человек — от 6,5 до 8 тысяч рублей.

Для врачей и специалистов с высшим немедицинским образованием, которые работают в организациях первичной медико-санитарной помощи, а также осуществляют диспансерное наблюдение граждан, выплата составит:

— В населенных пунктах до 50 тысяч человек — 50 тысяч рублей;

— От 50 до 100 тысяч человек — 29 тысяч рублей;

— Более 100 тысяч человек — 14,5 тысяч рублей.

Выплаты будут распространяться как на сотрудников центральных районных больниц, так и на работников первичного звена (амбулаторий, поликлиник, ФАПов).

Напомним, программа социальных выплат для медиков была запущена в регионе в 2023 году по поручению президента РФ Владимира Путина. Он предложил увеличить поддержку медработников малых городов и сельской местности.

Ранее мы рассказывали, что в Омске с 2020 года снизилась заболеваемость ВИЧ почти на 15%.