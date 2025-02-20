В Приморье 22-й авиационный истребительный полк получил звание «Гвардейский»

«Более 100 лет вы с доблестью несете ответственность за обороноспособность нашей Родины. Полк богат именами, делами, традициями. Военнослужащие полка принимали участие в Великой Отечественной войне, были удостоены звания Героев Советского Союза, награждены орденами Красного Знамени. А сегодня бойцы части защищают интересы страны в зоне специальной военной операции», — отметил Вячеслав Квон.