В Приморье 22-й авиационный истребительный полк получил звание «Гвардейский»

В Артёме состоялась торжественная церемония, посвящённая присвоению 22-му авиационному истребительному полку почётного звания «Гвардейский». Указ о награждении подписан президентом России, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на официальный ТГ-канал (18+) главы Артёмовского городского округа Вячеслава Квона.
Мероприятие прошло во Дворце культуры угольщиков, где лётчиков поздравил Вячеслав Квон. Он обратился к действующим военнослужащим и ветеранам, отметив их заслуги перед страной.
«Более 100 лет вы с доблестью несете ответственность за обороноспособность нашей Родины. Полк богат именами, делами, традициями. Военнослужащие полка принимали участие в Великой Отечественной войне, были удостоены звания Героев Советского Союза, награждены орденами Красного Знамени. А сегодня бойцы части защищают интересы страны в зоне специальной военной операции», — отметил Вячеслав Квон.
Мэр Артёма добавил, что присвоение гвардейского статуса стало значимым событием накануне Дня защитника Отечества и в год 80-летия Победы.
Отметим, что в декабре 2023 года 22-й авиационный истребительный полк отметил 105-летие со дня образования. Губернатор Приморья Олег Кожемяко поздравил лётчиков и добавил, что полк надёжно защищает Приморье и героически сражается в зоне специальной военной операции.
Напомним, в Курской области прошла церемония награждения бойцов отряда БАРС-22 «Тигр».