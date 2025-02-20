Боец ВС РФ в одиночку взорвал вражеские укрепления ВСУ в селе Елизаветовка

Участник специальной операции с позывным «Тим» рассказал, как в октябре 2024 года он в одиночку на мотоцикле пробрался к позициям украинских националистов в селе Елизаветовка на кураховском направлении и уничтожил их укрепления, забросив взрывчатку. Об этом пишет РИА Новости.
«Пехота не справлялась, поэтому мы заскочили туда с товарищем. Удалось зачистить с третьего по восьмой “квадраты”, но они (боевики — ред.) успели спрятаться в блиндаже, из-за чего их нельзя было достать», — рассказал боец.
«Тим» отметил, что ему сложно оценить, сколько времени занял его рискованный маневр, так как он сосредоточился исключительно на выполнении задачи. Несмотря на опасность, ему удалось успешно реализовать задуманное и вернуться обратно после атаки.
Руководитель общественного движения «Наша Zабота» Наталья Шевелева подчеркнула, что «Тим» совершил настоящий подвиг, забросив 30 килограммов взрывчатки и уничтожив вражеские укрепления.
Ранее сообщалось, что в Харьковской области российский военнослужащий в одиночку ликвидировал штурмовую группу ВСУ из шести человек.