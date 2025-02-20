Пьяного дебошира сняли с рейса в аэропорту Братска

— Один из пассажиров, 35-летний житель Братска, находился в состоянии опьянения, плохо ориентировался в пространстве. Чтобы обеспечить безопасность и предотвратить возможные проблемы, авиаперевозчик отказал мужчине в праве перелета, — прокомментировали в пресс-службе ведомства.