Пьяного дебошира сняли с рейса в аэропорту Братска

На бору самолета, следовавшего рейсом «Братск-Москва», задержали пьяного мужчину. Как рассказали КП-Иркутск в Восточно-Сибирском ЛУ МВД России на транспорте, сообщение в полицию поступило от представителя авиакомпании.
— Один из пассажиров, 35-летний житель Братска, находился в состоянии опьянения, плохо ориентировался в пространстве. Чтобы обеспечить безопасность и предотвратить возможные проблемы, авиаперевозчик отказал мужчине в праве перелета, — прокомментировали в пресс-службе ведомства.
Помимо этого на дебошира составили протокол об административном правонарушении. Оказалось, что он и раньше неоднократно привлекался к ответственности.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в иркутском аэропорту у 40-летней иностранки, прилетевшей из Вьетнама, нашли куст мандарина. Женщина хотела подарить его подруге, однако не подготовила необходимые документы. Из-за этого таможенникам пришлось изъять экзотическое растение.