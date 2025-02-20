В Омске открыт прием заявок для участия в дизайнерском конкурсе адаптивной одежды

«Приглашаем дизайнеров, модельеров, творческих личностей и людей с ограниченными возможностями здоровья принять участие в конкурсе! Это шанс внести вклад в развитие адаптивной моды, разработать инновационные дизайнерские решения для людей с особыми потребностями, найти партнеров и представить свое видение. В показах примут участие ветераны СВО и их семьи», — отметила Анна.