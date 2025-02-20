В Омске открыт прием заявок для участия в дизайнерском конкурсе адаптивной одежды

В Омске открыт прием заявок для участия в конкурсе дизайнеров по созданию адаптивной одежды для людей с ограниченными возможностями здоровья. Международный конкурс «На крыльях», организованный фондом «Защитники Отечества», поможет молодым модельерам проявить себя и сделать свой вклад в поддержку ребят, вернувшихся с зоны СВО с инвалидностью.
Зачастую найти удобную одежду людям с инвалидностью становится сложно. Она должна быть не только удобной, но и стильной. Приветствуется использование практичных, но дышащих материалов, говорит Анна Цивилева, заместитель министра обороны России и председатель фонда «Защитники Отечества».
«Приглашаем дизайнеров, модельеров, творческих личностей и людей с ограниченными возможностями здоровья принять участие в конкурсе! Это шанс внести вклад в развитие адаптивной моды, разработать инновационные дизайнерские решения для людей с особыми потребностями, найти партнеров и представить свое видение. В показах примут участие ветераны СВО и их семьи», — отметила Анна.
Подать заявку на участие в Международном конкурсе дизайна адаптивной одежды «На крыльях» можно до 30 марта по ссылке.
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