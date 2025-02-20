34-летний сибиряк полетит в космос на корабле Илона Маска

На вопрос, что ему сказали родные, узнав, что он полетит в космос, Кирилл ответил: «Конечно, рады за меня, но при этом немного переживают. Надеюсь, со временем привыкнут к такой интересной работе и станут меньше волноваться. К тому же меня приехали провожать жена и дочь. Они до старта тоже будут находиться в карантине, чтобы мы смогли видеться по вечерам и вместе проводить время».