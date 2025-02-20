34-летний сибиряк полетит в космос на корабле Илона Маска

Российский космонавт Кирилл Песков в составе международного экипажа отправится на МКС на американском корабле Crew Dragon. 14 февраля сибиряк улетел в США, чтобы пройти с экипажем предполётную подготовку. Он станет первым красноярским космонавтом, побывавшим в космосе. Провожать Кирилла в полёт будут его жена и дочь.
Корреспондент krsk.aif.ru пообщалась с космонавтом.
Во Флориду на «примерку».
Кирилл Песков отправится на МКС на американском корабле Crew Dragon в составе международного экипажа вместе с астронавтами NASA Энн Макклейн, Николь Айерс и японцем Такуя Ониши. Старт запланирован на 12 марта с комплекса 39A в Космическом центре имени Кеннеди во Флориде.
Сибиряк 14 февраля улетел в США на предполётную подготовку. Благодаря современным средствам связи нам удалось с ним пообщаться. Он как раз отправился во Флориду на космодром, на так называемую «примерку».
«Это когда экипаж знакомится с конкретным кораблём, на котором предстоит лететь, вносит предложения и пожелания инженерам, если таковые имеются. Далее все вместе летим в Лос-Анджелес, где в SpaceX пройдёт финальная недельная сессия по кораблю, тренировки на тренажёре по штатным и аварийным процедурам», — рассказал Кирилл.
Подготовка космонавтов расписана по часам. В Хьюстоне в космическом центре NASA с экипажем проведут заключительные занятия, проработают действия в аварийных ситуациях на станции. Экипаж пройдет еще некоторую дополнительную подготовку.
За две недели до старта экипаж отправится на карантин, а за семь дней до полёта вернется во Флориду, где снова пройдет медицинский осмотр и физическую подготовку.
Кирилл Песков, которому 1 мая исполнится 35 лет, родился в Кызыле. Окончил среднюю школу № 14 в Назарово. По словам учителя биологии Светланы Тюленевой, его будущее было предсказуемо.
«По темпераменту Кирилл был очень живым, подвижным и умным мальчишкой, который всё схватывал на лету. Учился на четыре и пять, постоянно участвовал в школьных и городских олимпиадах. Увлекался английским языком. Если ставил цель, обязательно её добивался. Не удивлюсь, что он окончит и космическую академию».
Завкафедрой общественных связей университета им. М. Ф. Решетнёва Алексей Михайлов, который не раз общался с Кириллом вместе со студентами вуза, отмечает его простоту и умение разговаривать на равных.
Спасательная шлюпка.
По словам Кирилла Пескова, к своей мечте стать космонавтом он шёл всю жизнь, начиная с восьми лет. И всё-таки сомнения в том, что она сбудется, оставались. Решил по примеру отца получить профессию лётчика.
Окончил Ульяновское высшее авиационное училище гражданской авиации по специальности «Лётная эксплуатация воздушных судов», летал вторым пилотом на «Боинге-757».
В 2012 году Госкорпорация «Роскосмос» и Центр подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина объявили об открытом конкурсе по отбору кандидатов в космонавты. Кирилл понял: это шанс — и отправил документы. В 2021-м сибиряку присвоили квалификацию «космонавт-испытатель». Спустя четыре года его мечта осуществилась.
«Когда меня назначили на подготовку в составе экипажа, обрадовался: многие коллеги из предыдущего набора ждали своего первого полёта больше 10−12 лет», — говорит сибиряк.
С членами экипажа раньше лично знаком не был, знал лишь имена. Теперь знакомство состоялось.
«Мы можем общаться одинаково хорошо как на русском, так и на английском. Но так как корабль американский, то и подготовка, и общение проходят на английском».
Полёт до МКС на корабле Crew Dragon занимает около суток. По словам Кирилла, вся основная работа будет проходить на станции, поэтому уметь взаимодействовать, общаться и понимать друг друга на орбите крайне важно.
«Грамотные и уважительные отношения между членами экипажа — это основной залог безопасного и полного выполнения поставленных задач», — считает Кирилл.
Возвращение экипажа запланировано не раньше июля на том же корабле, на котором он прилетит, но всё может измениться. Вселенная бывает непредсказуема.
«На время экспедиции пристыкованный к станции корабль служит спасательной шлюпкой на случай аварийных ситуаций».
Рядом жена и дочь.
Космонавтов в прямом смысле можно назвать современными суперменами. Наряду с физической подготовкой их учат выживать в экстремальных условиях на воде, в жару и холод. Не менее важны психологические тренировки. Уметь справляться с эмоциями в нештатных ситуациях — главное правило для космонавта.
«Я просто сосредотачиваюсь на выполнении задачи, а все эмоции стараюсь оставить на потом, когда она будет выполнена. Помогает знание, что лишние мысли и эмоции, не относящиеся к конкретному делу в данный момент, рассеивают внимание, в разы увеличивая возможность ошибки. А это знание как раз и приобретается в процессе подготовки».
На вопрос, что ему сказали родные, узнав, что он полетит в космос, Кирилл ответил: «Конечно, рады за меня, но при этом немного переживают. Надеюсь, со временем привыкнут к такой интересной работе и станут меньше волноваться. К тому же меня приехали провожать жена и дочь. Они до старта тоже будут находиться в карантине, чтобы мы смогли видеться по вечерам и вместе проводить время».
Ранее Кирилл рассказывал корреспонденту krsk.aif.ru о своем решение полететь в космос. Прочитать статью можно здесь.
Кстати.
Crew Dragon — первый коммерческий пилотируемый аппарат, предназначенный для доставки экипажей и грузов на МКС. Разработан компанией SpaceX Илона Маска. Большой объём герметичного отсека корабля обеспечивает комфорт для экипажа и возможность перевозить вместе с ним большое количество груза. В негерметичном отсеке, объём которого почти в три раза больше объёма капсулы, можно перевозить такие грузы, как надувные модули, батареи и стыковочные адаптеры станций. Корабль Crew Dragon можно использовать повторно для пилотируемых запусков. В январе 2025 года компания SpaceX объявила о выпуске последнего корабля Crew Dragon в связи с переходом SpaceX на космический корабль Starship, который способен перевозить значительно больше грузов и пассажиров.