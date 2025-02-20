Жители Красноярского края стали реже страдать от педикулеза

В Красноярском крае снизилась заболеваемость педикулезом. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.
В 2024 году был зарегистрирован 341 случай педикулеза, из которых 137 — у взрослых. В основном заболевание регистрируется в городах — Норильск, Минусинск, Шарыпово и др.
Заболеваемость за год снизилась на 19,1%.
В качестве профилактики рекомендуется не пользоваться чужими расческами, шапками, полотенцами, наушниками, заколками, резинками для волос, поскольку через эти предметы могут передаваться вши.
Ранее сообщалось о том, что в Красноярском крае выросла заболеваемость ОРВИ и гриппом.