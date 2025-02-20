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Карлсон: с состоянием Зеленского «явно что-то не так»

Зеленский выглядит как человек, находящийся под действием наркотиков.

Источник: Аргументы и факты

Журналист из Соединённых Штатов Такер Карлсон указал на странность в состоянии Зеленского, комментарий прозвучал в ходе трансляции в соцсети X*.

«Просто смотришь на него и думаешь — с ним явно что-то не так», — сказал Карлсон.

Карлсон беседовал с юристом Бобом Амстердамом.

Гость отметил, что мнение о том, что Зеленский употребляет наркотические вещества широко распространено и на Украине, и в европейских государствах.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова оценила поведение Зеленского на конференции в Мюнхене в ФРГ. Она обратила внимание на его странную мимику. Захарова отметила, что все всё видят «невооружённым глазом».

* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.