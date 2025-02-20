Журналист из Соединённых Штатов Такер Карлсон указал на странность в состоянии Зеленского, комментарий прозвучал в ходе трансляции в соцсети X*.
«Просто смотришь на него и думаешь — с ним явно что-то не так», — сказал Карлсон.
Карлсон беседовал с юристом Бобом Амстердамом.
Гость отметил, что мнение о том, что Зеленский употребляет наркотические вещества широко распространено и на Украине, и в европейских государствах.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова оценила поведение Зеленского на конференции в Мюнхене в ФРГ. Она обратила внимание на его странную мимику. Захарова отметила, что все всё видят «невооружённым глазом».
* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.