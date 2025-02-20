В Иркутской области построят суперантенну для изучения космической погоды

Ученые из Института солнечно-земной физики СО РАН из Иркутска разработали проект нагревного стенда — антенного комплекса, установленного на 60 мачтах на территории 700 на 700 м, для воздействия на ионосферу Земли сильным радиоизлучением. Объект разместят на юге Приангарья, где сконцентрированы другие инструменты для астрофизических исследований, пишет ИА IrkutskMedia.