В Иркутской области построят суперантенну для изучения космической погоды

Ученые из Института солнечно-земной физики СО РАН из Иркутска разработали проект нагревного стенда — антенного комплекса, установленного на 60 мачтах на территории 700 на 700 м, для воздействия на ионосферу Земли сильным радиоизлучением. Объект разместят на юге Приангарья, где сконцентрированы другие инструменты для астрофизических исследований, пишет ИА IrkutskMedia.
С помощью стенда ученые смогут производить радиоастрономические наблюдения объектов Солнечной системы и дальнего космоса, моделировать космическую погоду, а также исследовать сейсмическую активность земной коры. В настоящее время проект ИКАР-АИ находится на этапе государственной экспертизы. Ввод установки в эксплуатацию намечен на 2030 год.
Заместитель директора по научно-исследовательской работе ИСЗФ СО РАН Роман Васильев отметил, что эффективная мощность комплекса составит порядка 900 МВт. Он будет генерировать радиоволны в диапазоне от 2,5 до 6,0 МГц.
«Такое излучение эффективно передает энергию электронам ионосферной плазмы. При этом частично происходит отражение волн, а частично энергия рассеивается в верхней атмосфере. Этот процесс называют нагревом плазмы», — уточнил он.
Сейчас в мире действует три нагревных стенда. Это EISCAT-Heating в Северной Норвегии, HAARP в США, на Аляске, и «СУРА» в Нижегородской области, передают «Известия» (18+).