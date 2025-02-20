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Ограничено движение на трассах Северо-Казахстанской области

В Северо-Казахстанской области временно закрыли участок автодороги, передает DKnews.kz.

Источник: QazAvtoJol

20 февраля 2025 года в 08:00 на следующих республиканских автодорогах, в связи с ремонтом железнодорожного пути и заменой резинотехнического настила, введено ограничение движения для всех видов автотранспорта:

  • Участок автодороги «Петерфельд-Архангельск-Новокаменка»- а/д «Жезказган-Аркалык-Петропавловск» км 0−13, (с. Петерфельд — с. Архангельское.);
  • Ориентировочное время открытия дороги — 20 февраля 2025 года в 19:00.

Позвонив в Колл-центр 1403, вы можете получить дополнительную информацию в любое время суток.