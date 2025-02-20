Ограничено движение на трассах Северо-Казахстанской области

20 февраля 2025 года в 08:00 на следующих республиканских автодорогах, в связи с ремонтом железнодорожного пути и заменой резинотехнического настила, введено ограничение движения для всех видов автотранспорта:
- Участок автодороги «Петерфельд-Архангельск-Новокаменка»- а/д «Жезказган-Аркалык-Петропавловск» км 0−13, (с. Петерфельд — с. Архангельское.);
- Ориентировочное время открытия дороги — 20 февраля 2025 года в 19:00.
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