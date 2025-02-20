В Москве разыскивают второго участника нападения на сотрудников ДПС

По словам Волк, неизвестные атаковали правоохранителей, когда те остановили их автомобиль для проверки документов. Водителя и пассажира не испугал даже предупредительный выстрел в воздух из табельного оружия.
«В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление местонахождения и задержание сбежавшего злоумышленника», — говорится в сообщении.
Напомним, что инцидент произошёл вечером 19 февраля. Следственный комитет возбудил по факту произошедшего уголовное дело по статье 318 УК РФ.