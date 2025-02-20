В Москве разыскивают второго участника нападения на сотрудников ДПС

Столичная полиция продолжает поиски одного из двух мужчин, что совершили нападение на сотрудников дорожно-патрульной службы в Новой Москве, сообщила представитель МВД России Ирина Волк. Генерал-майор подчеркнула, что схватить удалось лишь одного дебошира, тогда как второй скрылся.