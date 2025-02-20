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Фотоловушка в Башкирии «поймала» трапезничающего зайца — видео

Фотоловушка в Башкирии «поймала» трапезничающего зайца — видео.

Источник: телеграм-канал нацпарка «Башкирия»

В фотоловушку национального парка «Башкирия» попал трапезничающий заяц-беляк. Видео опубликовано в телеграм-канале нацпарка.

«Заяц-беляк активничает по ночам: бегает по лесу в поисках еды. Днем прячется в снежной норке», — пояснили специалисты.

И зимой, и летом ушастый питается растительной пищей. В зимнее время его рацион состоит в основном из коры лиственных деревьев. Он также может погрызть ветки кустарников или откопать из-под снега сухую траву.

«Как видим, конкуренции не терпит. Если уж один заяц устроил себе трапезу в уютном местечке нацпарка “Башкирия”, то другого рядом видеть не желает», — прокомментировали видео в национальном парке «Башкирия».

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