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Самолет «Уральских авиалиний», летевший в Екатеринбург, вернулся в Домодедово

Самолет авиакомпании «Уральские авиалинии», выполнявший рейс из Москвы в Екатеринбург, неожиданно вернулся в аэропорт Домодедово.

Как сообщили пассажиры рейса U6−265, примерно через час после взлета командир воздушного судна объявил, что по техническим причинам самолет вынужден изменить маршрут.

«Приземлились из-за неисправности самолета. Паники среди пассажиров не было. Обещают предоставить другой самолет. Пассажирам выдали воду», — поделился информацией с e1.ru один из пассажиров.

Изначально самолет должен был приземлиться в Екатеринбурге в 02:20. Однако, по данным на сайте аэропорта Кольцово, посадка была совершена в 06:16.