Самолет «Уральских авиалиний», летевший в Екатеринбург, вернулся в Домодедово

Как сообщили пассажиры рейса U6−265, примерно через час после взлета командир воздушного судна объявил, что по техническим причинам самолет вынужден изменить маршрут.
«Приземлились из-за неисправности самолета. Паники среди пассажиров не было. Обещают предоставить другой самолет. Пассажирам выдали воду», — поделился информацией с e1.ru один из пассажиров.
Изначально самолет должен был приземлиться в Екатеринбурге в 02:20. Однако, по данным на сайте аэропорта Кольцово, посадка была совершена в 06:16.