Трамп: Байден потратил 100 миллионов долларов на презервативы для ХАМАС

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что Соединённые Штаты потратили 100 миллионов долларов на презервативы «для ХАМАС».
Он прокомментировал результаты расследования, которое провёл департамент под руководством Илона Маска.
«Два миллиона долларов на операции по смене пола в Гватемале, 20 миллионов долларов — на “Улицу Сезам” для Ирака. Я знаю, как это делается: 50 тысяч тратишь на съёмочную группу, даёшь им сверху пару баксов — и всё. Не 20 миллионов», — сказал Трамп, а также возмутился тратой 100 миллионов долларов на «презервативы для ХАМАС».
Президент США назвал такие расходы тратами на «непонятную чертовщину».
Трамп рассказал о действиях Байдена на форуме в Майами.
Напомним, департамент эффективности правительства США, возглавляемый Илоном Маском, обнаружил, что Байден выделял денежные средства на презервативы для палестинцев в Газе.
Ранее в Белом доме заявили, что соратники Байдена тратили бюджет Соединённых Штатов словно «пьяные матросы».