Собрали топ-7 прямых рейсов из Омска весной

Мы собрали топ направлений, которые доступны весной 2025 года, а также расписали цены и частоту рейсов. Сохраняйте себе, планируйте поездки и делитесь материалом с друзьями!
Омск — Екатеринбург.
Если хочется ненадолго сменить обстановку, Екатеринбург — отличный вариант. Здесь можно погулять по набережной реки Исети, посетить смотровую площадку «Высоцкий» и заглянуть в современные арт-пространства.
Авиакомпания: Red Wings. Частота рейсов: в марте — два раза в неделю (понедельник, пятница), в апреле и мае — три раза в неделю (вторник, пятница, воскресенье). Цена билета: от 4 700 рублей. Время в пути: 1 час 50 минут.
Омск — Казань.
Весна — лучшее время для прогулок по Казани: Кремль, мечеть «Кул-Шариф», улочка Баумана и традиционные татарские блюда в уютных ресторанах создадут атмосферу настоящего путешествия.
Авиакомпании: «ЮВТ Аэро», Nordwind Airlines. Частота рейсов: два-три раза в неделю. Цена билета: от 5 400 рублей. Время в пути: 2 часа 45 минут.
Омск — Иркутск.
Для тех, кто мечтает увидеть весенний Байкал, прямой рейс в Иркутск — отличное решение. Апрель и май — лучшее время для поездки на остров Ольхон, когда природа просыпается после зимней спячки.
Авиакомпания: S7 Airlines. Частота рейсов: два раза в неделю (вторник, суббота). Цена билета: от 8 900 рублей. Время в пути: 2 часа 55 минут.
Омск — Санкт-Петербург.
Санкт-Петербург весной особенно красив: парки наполняются свежей зеленью, Невский проспект оживает, а белые ночи уже не за горами.
Авиакомпании: Nordwind Airlines, «Россия». Частота рейсов: от пяти до семи раз в неделю. Цена билета: от 6 500 рублей. Время в пути: 4 часа 5 минут.
Омск — Москва.
Деловая поездка или уик-энд в столице — прямые рейсы из Омска помогут спланировать удобный маршрут в любое время недели.
Авиакомпании: S7 Airlines, «Аэрофлот», «Победа», «Уральские авиалинии». Частота рейсов: от 4 до 11 раз в неделю. Цена билета: от 6 700 рублей. Время в пути: 3 часа 40 минут.
Омск — Сочи.
Весна в Сочи — это возможность насладиться морским воздухом, увидеть цветущие магнолии и отправиться в горы без летнего ажиотажа.
Авиакомпании: Nordwind Airlines, «Икар», NordStar. Частота рейсов: от одного до трёх раз в неделю. Цена билета: от 10 800 рублей. Время в пути: 4 часа 30 минут.
Омск — Астана.
Если хочется сменить обстановку, но не улетать далеко, Астана — прекрасный вариант. Прямой рейс всего за час, и вы уже в современном мегаполисе с футуристической архитектурой.
Авиакомпания: Qazaq Air. Частота рейсов: ежедневно. Цена билета: от 4 600 рублей. Время в пути: 1 час 10 минут.