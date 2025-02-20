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В конце недели на Башкирию обрушится метель

Морозы уступят место осадкам.

Сейчас в Ричмонде: -7° 4 м/с 93% 763 мм рт. ст. +2°
Источник: Комсомольская правда

В Башкирии резко изменится характер погоды. На смену сухим и морозным дням придут снежные и ветреные.

Так, в пятницу, 21 февраля, на большей территории Башкирии осадков не ожидается, небольшой снег прогнозируется лишь на юго-востоке региона. Температура воздуха ночью опустится −20, −25°, местами −27, −32°, днем составит −9, −14°.

Уже в субботу, 22 февраля, на республику обрушится метель и порывистый ветер. На дорогах ожидается гололед, снежные накаты и заносы. Столбики термометров ночью покажут −15, −20°, днем −6, −11°.