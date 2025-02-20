В конце недели на Башкирию обрушится метель

Так, в пятницу, 21 февраля, на большей территории Башкирии осадков не ожидается, небольшой снег прогнозируется лишь на юго-востоке региона. Температура воздуха ночью опустится −20, −25°, местами −27, −32°, днем составит −9, −14°.