Новосибирцев призывают как можно быстрее привиться от клещевого энцефалита

Специалисты рекомендуют провести вакцинацию в феврале-марте, чтобы завершить её за две недели до начала активности клещей.
Курс вакцинации включает две прививки, при этом вторую необходимо сделать через 1−7 месяцев после первой. Также напоминается о необходимости ревакцинации.
В Роспотребнадзоре отметили, что существует несколько схем вакцинации против клещевого энцефалита, и самой оптимальной является схема, при которой первую дозу вакцины вводят осенью. При стандартной схеме вторая прививка делается через 1−7 месяцев после первой, а третья — через 9−12 месяцев после второй.
Кроме того, новосибирцам настоятельно рекомендуют проверить наличие прививки против клещевого энцефалита и, если вакцинация уже проводилась ранее, убедиться, что не подошло время для ревакцинации.