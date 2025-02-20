Ричмонд
-7°
слабый снег
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Новосибирцев призывают как можно быстрее привиться от клещевого энцефалита

С приближением теплого сезона в Новосибирской области Роспотребнадзор призывает жителей сделать прививку от энцефалитных клещей в поликлиниках по месту жительства.

Источник: РИА "Новости"

Специалисты рекомендуют провести вакцинацию в феврале-марте, чтобы завершить её за две недели до начала активности клещей.

Курс вакцинации включает две прививки, при этом вторую необходимо сделать через 1−7 месяцев после первой. Также напоминается о необходимости ревакцинации.

В Роспотребнадзоре отметили, что существует несколько схем вакцинации против клещевого энцефалита, и самой оптимальной является схема, при которой первую дозу вакцины вводят осенью. При стандартной схеме вторая прививка делается через 1−7 месяцев после первой, а третья — через 9−12 месяцев после второй.

Кроме того, новосибирцам настоятельно рекомендуют проверить наличие прививки против клещевого энцефалита и, если вакцинация уже проводилась ранее, убедиться, что не подошло время для ревакцинации.

здоровье