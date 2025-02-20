Новосибирцев призывают как можно быстрее привиться от клещевого энцефалита

В Роспотребнадзоре отметили, что существует несколько схем вакцинации против клещевого энцефалита, и самой оптимальной является схема, при которой первую дозу вакцины вводят осенью. При стандартной схеме вторая прививка делается через 1−7 месяцев после первой, а третья — через 9−12 месяцев после второй.