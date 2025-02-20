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На рейс Омск-Иркутск устроили лотерею для тех, кто не влез в самолёт

Одной из клиенток авиакомпании S7 пришлось биться за своё кресло полтора часа.

Источник: Аргументы и факты

В самолёт рейса № 6390 Омск — Иркутск авиакомпании S7 влезли не все пассажиры. Для них решили устроить лотерею и выбрать наугад четырёх «счастливчиков», которые поместятся на этот рейс. Об этом пишет телеграм-канал Mash Siberia, публикуя скрины пассажирки рейса, полтора часа боровшейся за своё кресло в самолёте.

Женщина написала, что на рейс продали больше билетов, чем мест в салоне. Когда выполнялся вылет, не уточняется. На одном из фото видно время, но не дата.

В комментариях к сообщению несколько людей отметили, что тоже попадали в такую ситуацию:

«Это не первый случай, нашего коллегу не хотели регистрировать на рейс, якобы сбой, сказали, что подойдёте к стойке, если места будут, то посадят, мы все в шоке были, наехали всей компанией, сразу зарегистрировали».

«Попадала с ними в такую же ситуацию, рейс Нск — СПб. Не посадили на самолет, а я была с котом в переноске, следующий рейс почти через сутки».