На рейс Омск-Иркутск устроили лотерею для тех, кто не влез в самолёт

В самолёт рейса № 6390 Омск — Иркутск авиакомпании S7 влезли не все пассажиры. Для них решили устроить лотерею и выбрать наугад четырёх «счастливчиков», которые поместятся на этот рейс. Об этом пишет телеграм-канал Mash Siberia, публикуя скрины пассажирки рейса, полтора часа боровшейся за своё кресло в самолёте.