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Глава Тайшета Руслан Леоненко официально вступил в должность

Торжественная церемония состоялась 19 февраля.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Глава Тайшетского городского поселения Руслан Леоненко официально вступил в должность 19 февраля 2025 года. Как сообщили КП-Иркутск в администрации города, торжественная церемония состоялась в МРДК «Юбилейный».

Главе вручили удостоверение, подтверждающее его полномочия на пост. Затем он принес присягу, принял многочисленные поздравления и поблагодарил всех за доверие.

Напомним, на пост Руслан Леоненко был назначен 2 февраля 2025, за главу свой голос отдали 2 637 человек (51,15%).

Ранее КП-Иркутск сообщала, что план подготовки к весенним паводкам утвердили в Иркутской области. Во время подготовки специалисты проведут тренировки, создадут пункты временного размещения и закроют ледовые переправы.