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В двух районах Ташкента в течение пяти дней будут отключать электричество

Vaib.uz (Узбекистан. 20 февраля). Жители Сергелийского и Мирабадского районов, у нас не самая приятная новость: с 20 по 25 февраля у вас периодически будут отключать электричество. Причина — модернизация и замена оборудования на подстанции «Тепличная».

Источник: Reuters

Когда и как будут отключать свет?

Точного графика отключений РЭС не предоставил, а это значит, что электричество могут выключить в любое время суток. Однако энергетики уверяют, что отключения будут кратковременными.

Какие районы затронут отключения?

Сергелийский район.

  • махалли: «Nomdanak», «Sultonobod», «Xonobod», «Xonobodtepa», «Xontepa», «Eski Jaloyir», «Koʻxnaqumariq», «Ziyolilar», «Eshonbuloq», «Izzatli», «Sadoqat», «Shukrona», «Xalqobod», «Madaniyat», «Qushqorgon», «Asrobod», «Eshonbuloq», «Kengmakon».

Мирабадский район.

  • махалли: «Parvona», «Fayzobod», «Baratxodja», «Ziyonur», «Bilimdon», «Yuksalish», «Yangi Qoʻyliq», «Tolariq», «Chinor», «Qoʻyliq ota», «Bayot».

Могут ли отключения продлиться дольше?

Официально работы запланированы до 25 февраля, но завершить их могут и раньше. Впрочем, если модернизация потребует больше времени, перебои с электричеством могут затянуться.

ЖКХ