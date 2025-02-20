В двух районах Ташкента в течение пяти дней будут отключать электричество

Когда и как будут отключать свет?
Точного графика отключений РЭС не предоставил, а это значит, что электричество могут выключить в любое время суток. Однако энергетики уверяют, что отключения будут кратковременными.
Какие районы затронут отключения?
Сергелийский район.
- махалли: «Nomdanak», «Sultonobod», «Xonobod», «Xonobodtepa», «Xontepa», «Eski Jaloyir», «Koʻxnaqumariq», «Ziyolilar», «Eshonbuloq», «Izzatli», «Sadoqat», «Shukrona», «Xalqobod», «Madaniyat», «Qushqorgon», «Asrobod», «Eshonbuloq», «Kengmakon».
Мирабадский район.
- махалли: «Parvona», «Fayzobod», «Baratxodja», «Ziyonur», «Bilimdon», «Yuksalish», «Yangi Qoʻyliq», «Tolariq», «Chinor», «Qoʻyliq ota», «Bayot».
Могут ли отключения продлиться дольше?
Официально работы запланированы до 25 февраля, но завершить их могут и раньше. Впрочем, если модернизация потребует больше времени, перебои с электричеством могут затянуться.